A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar as circunstâncias que levaram à retenção de um carregamento de madeira suspeito de esconder cocaína, após laudos periciais concluírem até o momento que não havia vestígios da droga nem de qualquer outra substância ilícita na carga.

Em junho deste ano, a Receita Federal deflagrou a Operação Timber Shield ("Escudo de Madeira", em tradução livre), que reteve oito caminhões transportando cerca de 260 toneladas de madeira sob a suspeita de ocultar cocaína. A ação foi realizada em cooperação com autoridades dos Estados Unidos e com a Aduana Nacional da Bolívia.

Na avaliação inicial da Receita, havia indícios de que o carregamento poderia esconder entre 20 e 50 toneladas de cocaína. Caso esse volume fosse confirmado, a operação representaria a maior apreensão de drogas da história do país.