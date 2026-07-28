A candidatura do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) ao Palácio Guanabara afetou os planos de campanhas dos concorrentes Eduardo Paes (PSD), ex-prefeito do Rio de Janeiro, e do deputado estadual Douglas Ruas (PL), presidente da Assembleia Legislativa.

A pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (27) mostra que Garotinho tem intenção de voto tanto entre eleitores do presidente Lula (PT), que apoia Paes, quanto de bolsonaristas, que Ruas pretende atrair.

A entrada do ex-governador afeta os planos de Paes de tentar liquidar a fatura no primeiro turno e pode abrir uma disputa pela vaga no segundo com o candidato do PL.