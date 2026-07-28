Garotinho embola corrida e afeta campanha de Paes e Douglas Ruas
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A candidatura do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) ao Palácio Guanabara afetou os planos de campanhas dos concorrentes Eduardo Paes (PSD), ex-prefeito do Rio de Janeiro, e do deputado estadual Douglas Ruas (PL), presidente da Assembleia Legislativa.
A pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (27) mostra que Garotinho tem intenção de voto tanto entre eleitores do presidente Lula (PT), que apoia Paes, quanto de bolsonaristas, que Ruas pretende atrair.
A entrada do ex-governador afeta os planos de Paes de tentar liquidar a fatura no primeiro turno e pode abrir uma disputa pela vaga no segundo com o candidato do PL.
O levantamento mostrou liderança folgada de Paes, com 38% das intenções de voto. Garotinho e Ruas aparecem empatados com 10%, cada.
A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 1.200 eleitores entre terça-feira (21) e sábado (25). O levantamento foi encomendado por Genial Investimentos e registrado na Justiça Eleitoral sob o número RJ-02671/2026.
Segundo a pesquisa, Garotinho obtém 12% entre os eleitores considerados lulistas e 13% entre os bolsonaristas, afetando a possível transferência de votos de Lula e do senador Flávio Bolsonaro (PL) a Paes e Ruas, respectivamente.
No cenário sem o ex-governador, Paes obtém 62% das intenções de voto de lulistas e se iguala com Ruas entre bolsonaristas, alcançando 24% contra 25% do nome do PL.
Uma das preocupações da equipe de Paes é que Garotinho, que vem tentando se aproximar de Flávio, dificulte o trabalho do ex-prefeito de atrair votos dos eleitores bolsonaristas. Uma das estratégias do candidato do PSD é limitar a associação de seu nome ao de Lula, a fim de se tornar uma opção para esse grupo.
O candidato do Republicanos também afeta o resultado do ex-prefeito entre os eleitores com menor instrução e escolaridade.
Outra dúvida é na campanha é o efeito do estilo franco-atirador que Garotinho vem adotando nas redes sociais.
O candidato investiu nos últimos meses em participações em podcasts e cortes de vídeo nos quais afirma ter informações sigilosas de investigações da Polícia Federal que envolveriam políticos.
No episódio de maior repercussão, disse ter tido acesso a um vídeo de uma suposta "noite das astronautas". O evento teria sido promovido pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, com a participação de "deputados, senadores, governadores e homens que defendem a família".
Um dos trechos em que Garotinho afirma ter tido acesso às supostas imagens foi repostado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro durante o conflito aberto dela com Flávio Bolsonaro. A situação foi lida como indireta ao enteado.
Flávio negou ter participado da suposta festa. Garotinho também disse que o senador não aparece nas imagens.
Na campanha do PL, a leitura é que a entrada do ex-governador na disputa ajuda a tirar votos e impedir a vitória de Paes no primeiro turno num cenário sem outros candidatos fortes. A avaliação é de que a rejeição de Garotinho (62%, segundo a Quaest) faz com que ele não seja uma ameaça à candidatura do presidente da Alerj.
Garotinho foi governador do estado de 1999 a 2002, quando renunciou ao cargo para concorrer à Presidência da República pelo PSB.
Ele foi derrotado no primeiro turno na eleição de 2014. Em 2018, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) rejeitou por unanimidade sua candidatura ao governo devido à condenação por ato doloso de improbidade administrativa.
Preso por cinco vezes desde 2016, Garotinho teve uma série de decisões que anularam seus processos nos últimos anos. Ele afirma estar sem impedimentos para se candidatar.