28 de julho de 2026
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INVESTIGAÇÃO

PF prende dois suspeitos de dopar e estuprar mulheres sedadas

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Federal
A Polícia Federal informou que a ação foi deflagrada nesta terça-feira (28)
A Polícia Federal informou que a ação foi deflagrada nesta terça-feira (28)

Operação Somnus investiga um grupo suspeito de dopar mulheres para estuprá-las e compartilhar imagens dos abusos na internet. A Polícia Federal informou que a ação foi deflagrada nesta terça-feira (28).

Um dos alvos é suspeito de estuprar a própria esposa, e outro é investigado por abuso sexual contra familiares. Os suspeitos participariam de grupos virtuais dedicados a compartilhar registros de violência sexual contra mulheres inconscientes.

Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão temporária no Pará. A operação também incluiu um mandado de prisão preventiva no Rio Grande do Sul.

Medicamentos, celulares e computadores foram apreendidos para perícia. O material deve ser analisado para identificar provas e possíveis vítimas.

A investigação da Operação Somnus começou em 2025 após a PF receber informações da Polícia Criminal da Alemanha, a BKA. A cooperação internacional foi coordenada pela Europol.

Os investigados trocavam informações sobre substâncias com efeito sedativo e formas de usá-las para, em tese, facilitar os crimes, conforme a investigação. Eles podem responder por estupro de vulnerável, divulgação de cena de estupro e registro não autorizado da intimidade sexual.

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