PF prende dois suspeitos de dopar e estuprar mulheres sedadas
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Operação Somnus investiga um grupo suspeito de dopar mulheres para estuprá-las e compartilhar imagens dos abusos na internet. A Polícia Federal informou que a ação foi deflagrada nesta terça-feira (28).
Um dos alvos é suspeito de estuprar a própria esposa, e outro é investigado por abuso sexual contra familiares. Os suspeitos participariam de grupos virtuais dedicados a compartilhar registros de violência sexual contra mulheres inconscientes.
Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão temporária no Pará. A operação também incluiu um mandado de prisão preventiva no Rio Grande do Sul.
Medicamentos, celulares e computadores foram apreendidos para perícia. O material deve ser analisado para identificar provas e possíveis vítimas.
A investigação da Operação Somnus começou em 2025 após a PF receber informações da Polícia Criminal da Alemanha, a BKA. A cooperação internacional foi coordenada pela Europol.
Os investigados trocavam informações sobre substâncias com efeito sedativo e formas de usá-las para, em tese, facilitar os crimes, conforme a investigação. Eles podem responder por estupro de vulnerável, divulgação de cena de estupro e registro não autorizado da intimidade sexual.