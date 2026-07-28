Operação Somnus investiga um grupo suspeito de dopar mulheres para estuprá-las e compartilhar imagens dos abusos na internet. A Polícia Federal informou que a ação foi deflagrada nesta terça-feira (28).

Um dos alvos é suspeito de estuprar a própria esposa, e outro é investigado por abuso sexual contra familiares. Os suspeitos participariam de grupos virtuais dedicados a compartilhar registros de violência sexual contra mulheres inconscientes.

Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão temporária no Pará. A operação também incluiu um mandado de prisão preventiva no Rio Grande do Sul.