O jogador Kylian Mbappé, 27, artilheiro da Copa 2026, com dez gols, publicou uma carta aberta aos torcedores franceses para agradecer pelo apoio durante a competição.

Na publicação desta segunda-feira (27) na imprensa esportiva e nas redes sociais, o atacante da seleção francesa afirma que os torcedores não abandonaram a equipe nos momentos difíceis.

"Essa história nós escrevemos com milhões de mãos, não apenas onze em campo, impulsionados pelo mesmo fervor", disse na carta divulgada em veículos como Le Parisien, L'Equipe, Ouest-France, La Provence, La Dépêche du Midi e La Voix du Nord.