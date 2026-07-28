Mbappé escreve carta de agradecimento aos franceses
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O jogador Kylian Mbappé, 27, artilheiro da Copa 2026, com dez gols, publicou uma carta aberta aos torcedores franceses para agradecer pelo apoio durante a competição.
Na publicação desta segunda-feira (27) na imprensa esportiva e nas redes sociais, o atacante da seleção francesa afirma que os torcedores não abandonaram a equipe nos momentos difíceis.
"Essa história nós escrevemos com milhões de mãos, não apenas onze em campo, impulsionados pelo mesmo fervor", disse na carta divulgada em veículos como Le Parisien, L'Equipe, Ouest-France, La Provence, La Dépêche du Midi e La Voix du Nord.
Mbappé agradeceu os torcedores que "ficaram acordados até tarde, às vezes até altas horas da madrugada" para acompanhar os jogos da seleção e citou o caráter agregador do esporte.
"Não trouxemos um troféu coletivo. Dói e continuará doendo por algum tempo, não vou mentir sobre isso. Aceito com orgulho o título de artilheiro, mas teria sido muito melhor com a taça", escreveu.
Ele falou também sobre os companheiros. "Sem o trabalho deles, suas corridas, seus passes, sem esse espírito de equipe que nos carregou do primeiro ao último jogo, eu nunca teria conseguido marcar tantos gols. Esse título é tanto do coletivo quanto meu".
A carta também menciona Didier Deschamps, que se despediu da competição. Mbappé agradeceu o técnico e os demais profissionais da equipe.
Segundo o jornal Le Monde, esse tipo de comunicação é incomum na França. Já nos Estados Unidos são frequentes as publicações de agradecimento feitas por atletas do basquete, do futebol americano, do beisebol ou do hóquei aos torcedores.
A França foi derrotada pela Espanha na semifinal e, depois, perdeu para a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar.