Cleitinho lidera eleição para o Governo de Minas Gerais
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Nova pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (28) sobre a corrida ao Governo de Minas Gerais mostra o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na liderança das simulações de primeiro e de segundo turno.
Ele ainda não confirmou se será candidato. O estado se tornou o principal foco de indefinição na campanha de Flávio Bolsonaro (PL), que aguarda uma decisão do senador.
O levantamento ouviu 1.482 eleitores entre os dias 22 e 26 de julho. Contratada pelo Banco Genial, a pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número MG-03490/2026. A margem de erro é de três pontos.
No total, 12 nomes foram apresentados ao eleitorado pelos pesquisadores. Cleitinho lidera nos três cenários em que foi testado.
No mais amplo, com 11 concorrentes, ele aparece com 35% das intenções de voto. O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) fica em segundo lugar, com 12%, empatado tecnicamente com Patrus Ananias (PT), candidato apoiado pelo presidente Lula, que marca 10%. O atual governador Mateus Simões (PSD), apoiado pelo pré-candidato e ex-governador Romeu Zema (Novo) registra 6% nessa simulação.
O advogado e influenciador digital Ben Mendes (Missão) e o empresário Flávio Roscoe (PL) registram 2% cada, enquanto a educadora Maria da Consolação (PSOL) tem 1%. Jarbas Soares Júnior (PSB), ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Rafael Duda (PSTU) e Túlio Lopes (PCB) não pontuaram.
Votos nulos e brancos somam 13%. Indecisos são 15%.
Nas duas simulações sem Cleitinho, o primeiro lugar fica indefinido com a margem de erro. Kalil marca 15%; Patrus, 13%, e Simões, 9%.
No cenário em que Roscoe representa o PL, o empresário registra 4% das intenções de voto. Ben Mendes tem 2%, e Maria da Consolação, 1%. Indecisos são 27%, e votos brancos, nulos ou de quem não pretende votar somam 23%.
Na outra simulação sem Cleitinho, o nome apresentado pelo PL é o ex-deputado federal Vittorio Medioli. Ele aparece com 3%, atrás de Kalil, Patrus, Simões e Gabriel Azevedo. Ben Mendes tem 2%, e Maria da Consolação, 1%. Indecisos são 27%, e brancos e nulos somam 24%.
Segundo turno
Cleitinho também lidera os três cenários de segundo turno dos quais participa. Contra Kalil, o senador tem 44%, ante 29% do ex-prefeito. Diante de Patrus, o placar é de 46% a 31%. Contra Simões, 46% a 15%.
Nas simulações sem Cleitinho, Simões e Kalil aparecem tecnicamente empatados, com 30% e 29%, respectivamente. Em uma disputa entre Simões e Patrus, os dois têm 30%.
O senador Rodrigo Pacheco (PSB), que na pesquisa anterior ainda aparecia como um dos possíveis concorrentes, não foi testado agora. No final de maio, ele anunciou que não disputará o Governo de Minas Gerais e que pretende deixar a vida pública após o término de seu mandato, em janeiro.
Rejeição
Kalil tem o maior índice de rejeição. Ao todo, 39% dos entrevistados dizem que não votariam nele.
O índice é de 35% no caso de Patrus, 20% no de Cleitinho e 12% no de Simões. A maioria (58%) diz não conhecer o candidato apoiado por Zema.