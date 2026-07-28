Nova pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (28) sobre a corrida ao Governo de Minas Gerais mostra o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na liderança das simulações de primeiro e de segundo turno.

Ele ainda não confirmou se será candidato. O estado se tornou o principal foco de indefinição na campanha de Flávio Bolsonaro (PL), que aguarda uma decisão do senador.

O levantamento ouviu 1.482 eleitores entre os dias 22 e 26 de julho. Contratada pelo Banco Genial, a pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número MG-03490/2026. A margem de erro é de três pontos.