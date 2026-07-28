A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), cresceu e aparece empatada numericamente à frente do ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) em cenários tanto de primeiro quanto de segundo turno testados por nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (28).

Ambos estão empatados no limite da margem de erro nos dois casos.

No segundo turno, Raquel tem 45% das intenções de voto, contra 39% de Campos. Ela subiu sete pontos percentuais em relação aos 38% de abril. Campos, que antes tinha 46%, caiu sete pontos.