Raquel Lyra cresce, Campos cai; governadora marca 45% contra 39%
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A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), cresceu e aparece empatada numericamente à frente do ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) em cenários tanto de primeiro quanto de segundo turno testados por nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (28).
Ambos estão empatados no limite da margem de erro nos dois casos.
No segundo turno, Raquel tem 45% das intenções de voto, contra 39% de Campos. Ela subiu sete pontos percentuais em relação aos 38% de abril. Campos, que antes tinha 46%, caiu sete pontos.
O mesmo movimento ocorreu na simulação de primeiro turno. A governadora, que em abril registrava 34% das intenções de voto, agora pontua com 43% -um crescimento de sete pontos. O ex-prefeito caiu cinco pontos dos 42% da última aferição para 37% desta pesquisa.
A Quaest ouviu 900 eleitores de Pernambuco dos dias 22 a 26 de julho por meio de entrevistas domiciliares face a face. A margem de erro máxima estimada é de 3 pontos percentuais, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código PE-09649.
Outros candidatos testados na simulação de primeiro turno, Camila Falcão (UP), Ivan Moraes (PSOL) e Renan Hallais (Missão) aparecem com 1% cada um. Indecisos são 11%, enquanto votos brancos, nulos e pessoas que dizem que não pretendem ir às urnas somam 6%.
Na pergunta espontânea, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, Raquel Lyra toma a dianteira, com 25% das intenções de voto, ante 18% de Campos.
Avaliação do governo de Raquel Lyra
A avaliação do governo de Raquel Lyra também apresentou melhora desde a última aferição. Aqueles que consideram a gestão positiva subiram para 45%, ante 36% de abril, enquanto os que avaliam o trabalho como negativa oscilaram negativamente de 18% para 15%. Já o grupo que considera regular caiu de 43% para 36%.
A desaprovação do governo também caiu, de 35% para 23%, enquanto a aprovação foi de 62% para 68%.
Rejeição
Em relação às rejeições, 35% dizem que conhecem e não votariam na atual governadora do estado, ante 37% que afirmavam o mesmo em abril. No caso do ex-prefeito, 34% declaram que não apertariam seu número nas urnas. Em abril, eram 28%.
Senado
Nos quatro cenários testados, Marília Arraes (PDT) aparece à frente na disputa pelo Senado. No primeiro cenário, considerando todos os nomes aventados, ela marca 19%.
Na sequência, vem Humberto Costa (PT), com 12%; Mendonça Filho (PL), com 8%; Eduardo da Fonte (PP) e Miguel Coelho (União Brasil), com 6% cada um; Túlio Gadelha (PSD), com 4%; e Silvio Nascimento (PL), com 2%.
Carlos Santa'Anna (Novo), Fernando Dueire (PSD) e Paulo Rubem Santiago (Rede) não pontuaram. Indecisos são 18%. Brancos, nulos e declarações de que não vão votar somam 25%.