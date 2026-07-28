Itália sonhou com Guardiola, sofre em reconstrução e crise piora
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A seleção italiana vive um caos. Após não se classificar para a Copa do Mundo pela terceira edição seguida, a federação de futebol do país sofre para dar início ao projeto de reconstrução e mergulha cada vez mais em uma crise.
A Itália sonhou grande após novo vexame nas Eliminatórias Europeias. Após a saída do então presidente da federação, Gabriele Gravina, e da antiga comissão técnica -comandada pelo ídolo Gennaro Gattuso-, o espanhol Pep Guardiola se tornou o principal alvo para assumir a equipe.
As conversas passaram a ser conduzidas por dois nomes de impacto no país: o ex-zagueiro Paolo Maldini e o ex-meia Leonardo. A dupla formada pelo italiano e pelo brasileiro assumiu a diretoria de futebol da seleção com a missão de fechar com o novo treinador e trazer ainda mais conhecimento e experiência ao novo ciclo.
O "projeto Guardiola" não vingou. Ele recusou a oferta e preferiu seguir desempregado após deixar o Manchester City. Carlo Ancelotti também foi um nome sondado, mas o atual treinador da seleção brasileira rechaçou a ideia e optou por permanecer.
A solução parecia ter sido encontrada: Andrea Pirlo, também ídolo da seleção italiana. Tudo parecia caminhar bem até que Giovanni Malagò, atual presidente da Federação Italiana de Futebol, barrou as negociações. A ligação comercial do ex-jogador com a casa de apostas Fonbet, na Rússia, foi o motivo para o mandatário ordenar o fim das conversas.
A decisão não caiu bem. Paolo Maldini e Leonardo decidiram renunciar aos seus cargos após a decisão de Malagò, em episódio que amplia ainda mais a crise e adia a definição sobre quem será o comandante italiano daqui para frente. Até agora, não há um anúncio oficial sobre as saídas da dupla.
Uma das soluções para a crise seria Thiago Motta. O brasileiro naturalizado italiano é treinador e teria se tornado o favorito para ajudar a amenizar o caos. Ele seria uma tentativa de Malagò para manter Maldini e Leonardo na direção do futebol local. A informação é do jornal La Gazetta dello Sport.
Seja como for, o prazo aperta. A Itália está sem um técnico desde o começo de abril. Silvio Baldini, das seleções de base, foi quem comandou a seleção italiana nos amistosos realizados em junho, como interino. Na ocasião, ele levou um grupo repleto de jovens para dar rodagem e fazer testes.
A Itália volta a jogar em menos de dois meses. No dia 25 de setembro, a seleção estreia na Liga das Nações contra a Bélgica, em casa. Nesta Data Fifa, a Itália ainda vai enfrentar França e Turquia.
Linha do tempo da Itália
- 31 de março de 2026: A Itália perde para a Bósnia, nos pênaltis, é eliminada na repescagem e não se classifica para a Copa do Mundo.
- 2 de abril de 2026: Gabriele Gravina, então presidente da Federação Italiana de Futebol, renuncia ao cargo. No mesmo dia, Buffon, então chefe de delegação da Itália, deixa o cargo.
- 3 de abril de 2026: O técnico Gennaro Gattuso anuncia saída do cargo após não conseguir classificar seleção para a Copa.
- 22 de junho de 2026: Giovanni Malagò é eleito novo presidente da Federação Italiana de Futebol.
- 11 de julho de 2026: Itália anuncia as contratações de Paolo Maldini e Leonardo. O ex-zagueiro assume como diretor de seleções, enquanto o brasileiro passa a atuar como consultor.
- 20 de julho de 2026: Itália começa a negociar com Pep Guardiola. Dirigentes apresentam projeto da Federação Italiana de Futebol ao técnico espanhol durante reunião.
- 23 de julho de 2026: Paolo Maldini diz que consultou Carlo Ancelotti. Treinador, no entanto, comunica a CBF de que quer seguir no cargo e recusa a sondagem italiana.
- 24 de julho de 2026: Pep Guardiola recusa oferta da Itália, e Pirlo vira favorito. Treinador espanhol decide continuar desempregado por não se sentir pronto para voltar a treinar. O italiano é contatado e chega a acordo com Maldini para assumir o cargo.
- 26 de julho de 2026: Relação de Pirlo com casa de aposta enrosca acordo. O presidente Giovanni Malagò faz pressão para entender melhor qual a relação do ex-jogador com a Fonbet. No mesmo dia, Pirlo se declara à Itália e diz que sua relação com a empresa na Rússia é apenas comercial.
- 27 de julho de 2026: Pirlo diz que não será técnico da Itália, e dupla renuncia. O ex-jogador lamenta a polêmica por causa da sua relação com a Fonbet e sai de cogitação. Maldini e Leonardo reagem e decidem deixar seus cargos.