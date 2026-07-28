A seleção italiana vive um caos. Após não se classificar para a Copa do Mundo pela terceira edição seguida, a federação de futebol do país sofre para dar início ao projeto de reconstrução e mergulha cada vez mais em uma crise.

A Itália sonhou grande após novo vexame nas Eliminatórias Europeias. Após a saída do então presidente da federação, Gabriele Gravina, e da antiga comissão técnica -comandada pelo ídolo Gennaro Gattuso-, o espanhol Pep Guardiola se tornou o principal alvo para assumir a equipe.

As conversas passaram a ser conduzidas por dois nomes de impacto no país: o ex-zagueiro Paolo Maldini e o ex-meia Leonardo. A dupla formada pelo italiano e pelo brasileiro assumiu a diretoria de futebol da seleção com a missão de fechar com o novo treinador e trazer ainda mais conhecimento e experiência ao novo ciclo.