Um homem foi condenado a 121 anos e quatro meses de prisão por estupro de vulnerável contra as duas filhas em Sabinópolis, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

Réu foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Além do estupro de vulnerável, a Promotoria de Justiça de Sabinópolis o denunciou por atos de lascívia (desejo sexual descontrolado) e por ameaçar a companheira.

Crimes ocorreram entre 2024 e março deste ano, dentro da casa da família, na zona rural. Segundo o MPMG, os atos foram praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher e contra vulneráveis.