O texto acusa o Brasil de interferir na economia norte-americana, violar direitos humanos, restringir a liberdade de expressão de cidadãos dos Estados Unidos e prejudicar interesses do país na proteção de seus cidadãos e empresas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prorrogou por mais um ano a ordem executiva que declara emergência nacional em relação ao Brasil. No documento, divulgado pela Casa Branca nesta terça-feira (28), o governo norte-americano afirma que ações do governo brasileiro representam uma ameaça à segurança nacional, à política externa e à economia dos EUA.

A ordem também afirma que integrantes do governo brasileiro promovem perseguição política contra um ex-presidente, seus familiares e apoiadores, o que, segundo o comunicado, contribui para o enfraquecimento do Estado de Direito, intimidação por motivos políticos e violações de direitos humanos.

Outro ponto destacado é a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF). O documento acusa a Corte de promover censura, prender pessoas por exercerem a liberdade de expressão e restringir conteúdos publicados na internet, classificando essas ações como parte da justificativa para manter a emergência nacional.

Segundo a Casa Branca, esses fatores continuam representando uma ameaça incomum e extraordinária aos interesses dos Estados Unidos, motivo pelo qual a medida permanecerá em vigor até, pelo menos, 30 de julho de 2027.