Chuva de meteoros atinge pico nesta 5ª e 6ª feira
| Tempo de leitura: 1 min
Os céus de julho guardam um evento para os últimos dias do mês: a chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul. O fenômeno alcança o seu pico na próxima quinta (30) e sexta-feira (31).
Quem olhar para o céu -com algum grau de sorte e planejamento- poderá, eventualmente, ver até 25 meteoros por hora, de acordo com a AEB (Agência Espacial Brasileira).
A Nasa diz que a melhor visualização da Delta Aquáridas do Sul é aqui no hemisfério sul.
O radiante da chuva de meteoros, ou seja, de onde ela vem, é a constelação de Aquário, como o próprio nome já aponta. Aplicativos de celular, como o Star Walk, podem ajudar a localizar a constelação no céu.
Para ver a chuva não são necessários telescópios ou binóculos.
Apesar disso, para quem vive em áreas mais urbanizadas, um pouco mais de preparação acaba sendo necessária para uma melhor visualização. Por exemplo, recomenda-se que seja buscado um local escuro, mais afastado das luzes artificiais para ver o fenômeno.
Além da distância de fontes luminosas, é necessário um pouco de sorte devido à previsão do tempo -obviamente, para ter uma boa visão da chuva de meteoros, o céu precisa estar limpo.
Mas, se tudo isso der certo, ao chegar ao local para a visualização da chuva de meteoros, aguarde alguns minutos para que seus olhos se acostumem à escuridão.
E, nesse meio tempo, vale evitar luzes fortes, ou seja, nada de ficar olhando o celular, porque a luz do aparelho também pode atrapalhar a contemplação do fenômeno. É a chance de ver um evento interessante e passageiro no céu; o feed das redes sociais nas suas mãos não sairá do lugar enquanto você observa meteoros.