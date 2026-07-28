Os céus de julho guardam um evento para os últimos dias do mês: a chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul. O fenômeno alcança o seu pico na próxima quinta (30) e sexta-feira (31).

Quem olhar para o céu -com algum grau de sorte e planejamento- poderá, eventualmente, ver até 25 meteoros por hora, de acordo com a AEB (Agência Espacial Brasileira).

A Nasa diz que a melhor visualização da Delta Aquáridas do Sul é aqui no hemisfério sul.