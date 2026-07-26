28 de julho de 2026
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MATOU A PARCEIRA

Ex-companheira teve ajuda dos pais para ocultar corpo de policial

Por | da Reprodução
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Polícia Civil via Metrópoles
O pai da suspeita é investigado por participação no homicídio, enquanto a mãe foi indiciada por ocultação de cadáver.
O pai da suspeita é investigado por participação no homicídio, enquanto a mãe foi indiciada por ocultação de cadáver.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu Catiana Clarisse de Oliveira e Souza Moreira, de 38 anos, suspeita de matar a ex-companheira, a policial civil Daniela Cunha Moreira, de 43 anos. Segundo a investigação, ela contou com a ajuda dos próprios pais para cometer o crime e ocultar o corpo.

Leia mais: Policial é achada morta em carro; companheira e sogros são presos

De acordo com a polícia, Catiana não aceitava o fim do relacionamento de 13 anos com Daniela. A investigação aponta que a suspeita dopou a vítima e, com auxílio do pai, a asfixiou na casa onde o casal morava, em Saquarema. Em seguida, a mãe teria participado da ocultação do cadáver.

O corpo da policial foi encontrado no porta-malas do próprio carro, escondido em uma residência em Iguaba Grande. O veículo foi localizado após análise de imagens de câmeras de segurança. No imóvel, também foram apreendidas duas armas de fogo.

As buscas começaram após a constatação de que Daniela não compareceu ao plantão de trabalho, o que levou colegas a comunicarem o desaparecimento. O pai da suspeita é investigado por participação no homicídio, enquanto a mãe foi indiciada por ocultação de cadáver.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.

Com informações do Metrópoles.

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