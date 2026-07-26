A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu Catiana Clarisse de Oliveira e Souza Moreira, de 38 anos, suspeita de matar a ex-companheira, a policial civil Daniela Cunha Moreira, de 43 anos. Segundo a investigação, ela contou com a ajuda dos próprios pais para cometer o crime e ocultar o corpo.

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De acordo com a polícia, Catiana não aceitava o fim do relacionamento de 13 anos com Daniela. A investigação aponta que a suspeita dopou a vítima e, com auxílio do pai, a asfixiou na casa onde o casal morava, em Saquarema. Em seguida, a mãe teria participado da ocultação do cadáver.