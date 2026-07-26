Uma dentista foi presa suspeita de matar o amigo jornalista a facadas, dentro de um apartamento no Setor Bueno, em Goiânia (GO), na noite da sexta-feira (24).

Renata de Almeida Pedreira e Sousa, 56, matou Delson Carlos Henrique de Lima Barros após discussão. As informações são da Polícia Militar de Goiás, que atendeu a ocorrência.

Delson era amigo de Renata. No dia do crime, os dois estavam bebendo no apartamento onde o jornalista morava, na companhia de uma outra mulher, quando houve uma discussão.