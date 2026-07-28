O terremoto de magnitude 7,1 atingiu o sudoeste do Japão nesta terça-feira (28), provocando danos em diversas cidades da ilha de Kyushu. Equipes de resgate trabalham para retirar pessoas que ficaram presas após o desabamento parcial do segundo andar de um shopping na província de Kumamoto.

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Segundo as autoridades, mais de 150 mil moradores receberam orientação para deixar suas casas e ir para abrigos. Um alerta de tsunami foi emitido logo após o tremor, mas cancelado menos de uma hora depois.