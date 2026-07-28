O terremoto de magnitude 7,1 atingiu o sudoeste do Japão nesta terça-feira (28), provocando danos em diversas cidades da ilha de Kyushu. Equipes de resgate trabalham para retirar pessoas que ficaram presas após o desabamento parcial do segundo andar de um shopping na província de Kumamoto.
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Segundo as autoridades, mais de 150 mil moradores receberam orientação para deixar suas casas e ir para abrigos. Um alerta de tsunami foi emitido logo após o tremor, mas cancelado menos de uma hora depois.
O Corpo de Bombeiros informou que várias pessoas ficaram presas no shopping após o colapso da estrutura. Imagens divulgadas pela imprensa japonesa mostram fumaça saindo do prédio, além de danos na fachada e destroços espalhados pelo estacionamento.
O primeiro-ministro, Sanae Takaichi, informou que há diversos feridos e que o governo ainda avalia a extensão dos prejuízos. A emissora NHK informou que pelo menos 50 pessoas recebem atendimento em hospitais e outras ficaram feridas em um asilo.
O tremor também provocou rachaduras em estradas e pontes, incêndios em edifícios, interrupção do fornecimento de energia elétrica e suspensão de serviços ferroviários.
A agência meteorológica japonesa alertou para a possibilidade de fortes réplicas, já que o epicentro foi registrado a cerca de 10 quilômetros de profundidade.
A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) informou que a usina nuclear de Sendai, localizada a aproximadamente 100 quilômetros do epicentro, não sofreu danos e segue operando normalmente.
Com informações da BBC.
Japan quake damage seen from the air— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 28, 2026
Kumamoto fire and police services are assessing damage from the magnitude 7.1 earthquake that struck southwestern Japan on July 28.
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