28 de julho de 2026
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DANOS

Terremoto de 7,1 fere e prende pessoas em shopping no Japão; VEJA

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/X
Segundo as autoridades, mais de 150 mil moradores receberam orientação para deixar suas casas e seguir para abrigos.
Segundo as autoridades, mais de 150 mil moradores receberam orientação para deixar suas casas e seguir para abrigos.

O terremoto de magnitude 7,1 atingiu o sudoeste do Japão nesta terça-feira (28), provocando danos em diversas cidades da ilha de Kyushu. Equipes de resgate trabalham para retirar pessoas que ficaram presas após o desabamento parcial do segundo andar de um shopping na província de Kumamoto.

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Segundo as autoridades, mais de 150 mil moradores receberam orientação para deixar suas casas e ir para abrigos. Um alerta de tsunami foi emitido logo após o tremor, mas cancelado menos de uma hora depois.

O Corpo de Bombeiros informou que várias pessoas ficaram presas no shopping após o colapso da estrutura. Imagens divulgadas pela imprensa japonesa mostram fumaça saindo do prédio, além de danos na fachada e destroços espalhados pelo estacionamento.

O primeiro-ministro, Sanae Takaichi, informou que há diversos feridos e que o governo ainda avalia a extensão dos prejuízos. A emissora NHK informou que pelo menos 50 pessoas recebem atendimento em hospitais e outras ficaram feridas em um asilo.

O tremor também provocou rachaduras em estradas e pontes, incêndios em edifícios, interrupção do fornecimento de energia elétrica e suspensão de serviços ferroviários.

A agência meteorológica japonesa alertou para a possibilidade de fortes réplicas, já que o epicentro foi registrado a cerca de 10 quilômetros de profundidade.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) informou que a usina nuclear de Sendai, localizada a aproximadamente 100 quilômetros do epicentro, não sofreu danos e segue operando normalmente.

Com informações da BBC.

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