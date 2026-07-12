O número de mortos nos terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho de 2026 subiu para 4.333, informou neste sábado (11) o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

Segundo o balanço oficial, 315 vítimas ainda não foram identificadas. O total de feridos permaneceu em 16.740, enquanto 6.462 pessoas foram resgatadas e cerca de 17 mil seguem desabrigadas.

Na sexta-feira (10), o governo brasileiro enviou 4,9 toneladas de ajuda humanitária ao país. A carga reúne mais de 363 mil itens médicos e hospitalares, doados pelo Hospital Geral de Bonsucesso, incluindo materiais para sutura, agulhas, cateteres, seringas, máscaras, gazes, ataduras, sondas, fios cirúrgicos e insumos destinados ao atendimento pediátrico.