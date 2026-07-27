A declaração do ministro da Fazenda, Dario Durigan, chamando o presidente da Argentina, Javier Milei, de "palhaço" ganhou destaque na imprensa argentina nesta segunda-feira (27). Os jornais Clarín e La Nación trataram o episódio como um novo capítulo da tensão diplomática entre os dois países.
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A fala foi dita depois de Milei criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a economia brasileira durante participação em um evento político no Brasil. Milei chamou o brasileiro de "presidiário e ladrão" e se referiu ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes como "lixo careca".
Em entrevista à Rádio Jornal, de Pernambuco, Durigan afirmou que a economia brasileira apresenta indicadores melhores que os da Argentina e criticou as declarações do presidente argentino. Posteriormente, o ministro disse à GloboNews que a manifestação foi uma iniciativa pessoal e não representa posição oficial do governo federal.
O Clarín destacou o agravamento da crise diplomática e mencionou a reação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que classificou as falas de Milei como graves e inaceitáveis. Já o La Nación enfatizou a comparação feita por Durigan entre os indicadores econômicos dos dois países e relembrou a visita de Milei ao Brasil.
Com informações do g1.