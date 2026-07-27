A declaração do ministro da Fazenda, Dario Durigan, chamando o presidente da Argentina, Javier Milei, de "palhaço" ganhou destaque na imprensa argentina nesta segunda-feira (27). Os jornais Clarín e La Nación trataram o episódio como um novo capítulo da tensão diplomática entre os dois países.

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A fala foi dita depois de Milei criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a economia brasileira durante participação em um evento político no Brasil. Milei chamou o brasileiro de "presidiário e ladrão" e se referiu ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes como "lixo careca".