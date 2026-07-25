27 de julho de 2026
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'ONDA AZUL'

Milei chama Moraes de 'lixo careca' em evento de Flávio

Por Ana Luiza Albuquerque e Carolina Linhares | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Flávio Bolsonaro /Facebook
Milei foi a estrela da convenção do PL feita neste sábado (25), em São Paulo, para oficializar Flávio Bolsonaro como candidato a presidente.
Milei foi a estrela da convenção do PL feita neste sábado (25), em São Paulo, para oficializar Flávio Bolsonaro como candidato a presidente.

O presidente argentino Javier Milei chamou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes de "lixo careca" por não ter autorizado que ele visitasse o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe de estado.

Milei, que chamou Bolsonaro de grande amigo, foi a estrela da convenção do PL feita neste sábado (25), em São Paulo, para oficializar Flávio Bolsonaro como candidato a presidente. O presidente afirmou que confia em Flávio e lhe deu um conselho: "os esquedistas vão jogar duro, se preparem para uma grande batalha".

Milei afirmou que "esquerdistas de merda" colocaram a Argentina na pobreza. Em um discurso de cerca de 30 minutos, o argentino falou sobre a trajetória do seu país e condenou o socialismo. Afirmou que, em todos os lugares, a receita da esquerda é a mesma: destruir as contas públicas para ganhar as eleições.

O argentino disse ainda esperar que a onda de direita que atingiu a América Latina chegue ao Brasil e que ele volte a "dar um abraço em Jair Bolsonaro". Segundo ele, Flávio pode "parar Lula", chamado de presidiário e ladrão. "Confiamos em você, Flávio, para conseguir parar a escória socialista."

"Viva a liberdade, caralho", encerrou o argentino, aos aplausos do público.

Antes do encontro, Flávio e o presidente argentino foram recebidos por Tarcísio no Palácio dos Bandeirantes, onde conversaram na ala residencial. O governador de São Paulo entregou a Milei a Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria concedida pelo estado.

Comentários

1 Comentários

  • Sebastião 2 dias atrás
    Muito amado no seu país, o "El Loco", como dizem os famintos argentinos que aumentaram 100% depois que esse elemento chegou no poder.