Um homem foi preso em flagrante após invadir a casa da ex-companheira, agredi-la e atear fogo na cadela de estimação para atingi-la emocionalmente, em Passos, no Sul de Minas Gerais. O crime data de quinta-feira (23).

Segundo o relato da vítima à polícia, o suspeito entrou na casa, a agrediu fisicamente e incendiou o animal ainda vivo. Moradores socorreram a cachorrinha e a levaram a uma clínica veterinária, mas ela não resistiu aos ferimentos.

O homem foi localizado nas proximidades do imóvel. Com ele, os policiais apreenderam uma faca, um recipiente com líquido inflamável e um isqueiro, que passarão por perícia.