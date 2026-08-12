Uma nova fase começa no Curso Pré-Vestibular da Oficina do Estudante (@oficina_do_estudante)! A Oficina do Estudante apresenta Luccas Zillig (foto), o novo Diretor Pedagógico do curso, que chega para fortalecer ainda mais o compromisso da instituição com uma preparação de excelência, acompanhamento próximo e muito foco nas aprovações. Com experiência, estratégia e paixão pela educação, Luccas assume a missão de conduzir os alunos rumo às melhores universidades do país.

Seja muito bem-vindo, Luccas!