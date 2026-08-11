01 de novembro de 2026
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ANIMAIS

O bafo do pet está tentando dizer alguma coisa?


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Vinícius Ferraz/Divulgação

Nem todo mau hálito é apenas "cheiro de cachorro". Segundo a médica veterinária Dra. Clarisse Teixeira, do Hospital Veterinário Taquaral, o famoso "bafo de pet" pode ser um sinal de doenças periodontais, inflamações e até problemas mais sérios na cavidade oral. Se o cheiro está forte demais, talvez seja hora de olhar a boca do seu amigo de quatro patas com mais atenção.

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