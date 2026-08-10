O mercado imobiliário da Flórida é reconhecido pela segurança jurídica e transparência nas transações. E o turismo de Miami recebe milhões de pessoas por ano, que vão em busca do mar, do agito, da gastronomia e de liberdade. Eu indico Palma Miami Beach para o investidor brasileiro. O empreendimento, já com a construção em andamento, tem contratos bem definidos e viabiliza planejamento financeiro escalonado durante a obra. Um modelo que oferece mais tranquilidade para quem investe à distância. Para saber mais, o contato é (11) 91116-7600 ou Instagram @marianalimabroker