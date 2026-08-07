Nem sempre um empreendimento pode ser compreendido apenas pela planta ou pelas imagens. Há projetos que precisam ser vivenciados. É o caso do Belgravia, lançamento da Plaenge na Nova Campinas. O apartamento decorado revela a proposta do empreendimento, desde a arquitetura contemporânea até a escolha dos materiais e a forma como os ambientes foram pensados para proporcionar conforto, funcionalidade e permanência. Nos últimos dias, o projeto também tem despertado o interesse de corretores e especialistas do mercado imobiliário de Campinas, consolidando-se como um dos lançamentos mais comentados da cidade. Para quem deseja conhecer de perto essa proposta, a visita ao decorado é uma excelente oportunidade.