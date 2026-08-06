Ainda há quem associe o comércio exterior exclusivamente às grandes empresas. No entanto, com planejamento, orientação especializada e uma operação logística bem estruturada, pequenas e médias empresas também podem conquistar espaço no mercado internacional. "Desmistificar essa percepção é importante para ampliar oportunidades e mostrar que a internacionalização pode estar mais próxima da realidade de muitas empresas do que se imagina", enfatiza o diretor da Moviis Edison Silva (foto). Taí um tema atual, acompanhado de perto pela Moviis em sua atuação no comércio exterior. Conheça: @moviis_