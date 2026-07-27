O partido Novo oficializou nesta segunda-feira (27), em convenção nacional realizada em Brasília, a candidatura do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, à Presidência da República. A chapa ainda não tem candidato a vice.
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Durante o evento, Zema afirmou que reúne as credenciais para disputar o Palácio do Planalto e apresentou propostas voltadas à segurança pública, combate à corrupção, redução de privilégios no setor público e incentivo ao empreendedorismo.
Entre as medidas defendidas, o candidato citou a classificação de facções criminosas como organizações terroristas, a construção de um presídio de segurança máxima em área remota para líderes do crime organizado e críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF).
O presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, participou da convenção e destacou a gestão de Zema em Minas Gerais ao defender a candidatura.
Ex-governador entre 2019 e março de 2026, Zema segue em busca de um nome para compor a chapa como candidato a vice-presidente.
Com informações do g1.