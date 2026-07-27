O partido Novo oficializou nesta segunda-feira (27), em convenção nacional realizada em Brasília, a candidatura do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, à Presidência da República. A chapa ainda não tem candidato a vice.

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Durante o evento, Zema afirmou que reúne as credenciais para disputar o Palácio do Planalto e apresentou propostas voltadas à segurança pública, combate à corrupção, redução de privilégios no setor público e incentivo ao empreendedorismo.