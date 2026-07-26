O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou neste domingo (26) que "bandido não se cria" no estado. Durante convenção do PSD em São Paulo, ele declarou que em Goiás "não tem MC Poze dando tiro de fuzil" nem "aqueles Oruam da vida".

Caiado reforçou a estratégia de se projetar como a terceira via nas eleições de outubro, durante convenção do PSD neste domingo (26) que confirmou a decisão de lançá-lo à Presidência.

Ao lado do vice na chapa e presidente do PSD, Gilberto Kassab, Caiado fez um pronunciamento à imprensa antes do início do evento, que ocorreu na sede do partido, no centro de São Paulo. Afirmou que o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), melhores colocados nas pesquisas de intenção de voto, apostam em agressões "de todo o nível" para desviar o foco dos verdadeiros problemas do país.