01 de novembro de 2026
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DIGITAL

Conexão entre informação, experiência e estratégia


| Tempo de leitura: 1 min
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Matheus Campos/Divulgação

A evolução do Digital Signage mostra como a tecnologia tem ampliado as possibilidades da comunicação nos mais diferentes ambientes. Essas soluções passaram a integrar inteligência artificial, automação, análise de dados e diferentes sistemas para tornar a comunicação mais dinâmica, personalizada e eficiente. A GM7 desenvolve e opera soluções completas de Digital Signage para segmentos como varejo, indústria, saúde, educação, hotelaria, condomínios e instituições financeiras. A combinação entre infraestrutura, software e gestão de conteúdo permite atualizações em tempo real e uma comunicação mais alinhada às necessidades de cada público. “A tecnologia continua avançando, mas o diferencial da GM7 está em conectar informação, experiência e estratégia em um único ambiente”, destaca o CEO da GM7, Giovanni Maddaloni (foto).

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