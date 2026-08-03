Cada vez mais, a cirurgia plástica tem priorizado resultados naturais, que valorizam os traços individuais sem modificar a identidade do paciente. A chamada "beleza indetectável" tem atualizado o conceito de cirurgia plástica no mercado da estética. O modelo reflete o objetivo de promover harmonia e equilíbrio, sem que a cirurgia seja o centro das atenções. O cirurgião plástico Dr. Gerson Julio frisa que essa tendência tem ganhado espaço, tendo iniciado nos Estados Unidos. O objetivo é alcançar um resultado compatível com as características de cada pessoa.