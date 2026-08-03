A dificuldade para engravidar nem sempre tem uma causa única e, por isso, a investigação individualizada é fundamental para definir a melhor conduta. A ginecologista especialista em reprodução humana Dra. Maria Cristina Santoro Biazotti destaca que a avaliação deve considerar tanto a mulher quanto o homem, além do histórico do casal. Com o diagnóstico correto, é possível indicar o tratamento mais adequado para cada situação e aumentar as chances de uma gestação bem-sucedida.