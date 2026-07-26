28 de julho de 2026
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Avião arremete após balão cair próximo ao aeroporto do Galeão

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/visitrio.com.br
Um balão caiu fora do sítio aeroportuário, motivando a manobra.
Um balão caiu fora do sítio aeroportuário, motivando a manobra.

Um avião arremeteu durante a descida para o aeroporto do Galeão, no Rio, na manhã deste domingo (26).

Um balão caiu fora do sítio aeroportuário, motivando a manobra. A concessionária RioGaleão, que administra o terminal, informou que, por medida de segurança, o voo arremeter, mas pousou em seguida.

O aeroporto opera normalmente para pousos e decolagens.

O RioGaleão informou que monitora a área operacional. Também "desenvolve campanhas de conscientização para informar sobre os perigos que essa prática representa tanto para a aviação civil quanto para o meio ambiente".

A arremetida é uma manobra da aviação que aumenta a segurança e diminui o risco de um pouso problemático. A medida é adotada quando, ao se aproximar para o pouso, o piloto do avião percebe que nem todas as condições de voo estão corretas para tocar o solo com segurança.

Os motivos para a arremetida são variados. Pode ocorrer por uma falha dos procedimentos, como velocidade ou altitude inadequadas para o pouso, ou por fatores externos, como mudança repentina do vento, objetos na pista ou mesmo orientação do controle de tráfego aéreo.

Embora cause desconforto entre os passageiros, ação é segura. Os pilotos são treinados para adotar a medida que, na prática, é basicamente subir com o avião e continuar voando. Não se trata de manobra arriscada.

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