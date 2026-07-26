Um avião arremeteu durante a descida para o aeroporto do Galeão, no Rio, na manhã deste domingo (26).

Um balão caiu fora do sítio aeroportuário, motivando a manobra. A concessionária RioGaleão, que administra o terminal, informou que, por medida de segurança, o voo arremeter, mas pousou em seguida.

O aeroporto opera normalmente para pousos e decolagens.