A Polícia Civil de Rondônia investiga a morte do médico residente Lucas Macedo Martins, de 32 anos, encontrado nessa sexta-feira (24) dentro de um túmulo no Cemitério Santo Antônio, em Porto Velho. Ele estava desaparecido desde terça-feira (21).

O corpo foi localizado após funcionários do cemitério perceberem que uma sepultura havia sido violada e acionarem a polícia.

Segundo a investigação, Lucas foi encontrado seminu e apresentava sinais de agressão. No local, os policiais recolheram pedaços de tijolo com manchas de sangue e fios de cabelo, que serão submetidos à perícia.