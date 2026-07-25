27 de julho de 2026
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FERIDO E SEMINU

Médico desaparecido é encontrado morto em túmulo remexido

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via G1
O corpo foi localizado após funcionários do cemitério perceberem que uma sepultura havia sido violada e acionarem a polícia.
O corpo foi localizado após funcionários do cemitério perceberem que uma sepultura havia sido violada e acionarem a polícia.

A Polícia Civil de Rondônia investiga a morte do médico residente Lucas Macedo Martins, de 32 anos, encontrado nessa sexta-feira (24) dentro de um túmulo no Cemitério Santo Antônio, em Porto Velho. Ele estava desaparecido desde terça-feira (21).

O corpo foi localizado após funcionários do cemitério perceberem que uma sepultura havia sido violada e acionarem a polícia.

Segundo a investigação, Lucas foi encontrado seminu e apresentava sinais de agressão. No local, os policiais recolheram pedaços de tijolo com manchas de sangue e fios de cabelo, que serão submetidos à perícia.

A principal linha de investigação aponta que o médico estava acompanhado de outra pessoa antes do crime e que houve uma discussão seguida de agressão. A polícia também apura a informação de que o carro da vítima teria sido levado para a Bolívia.

Equipes ouvem testemunhas e analisam vestígios para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar o autor do crime.

Com informações do g1.

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