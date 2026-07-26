O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado reforçou a estratégia de se projetar como a terceira via nas eleições de outubro, durante convenção do PSD neste domingo (26) que confirmou a decisão de lançá-lo à Presidência.

Ao lado do vice na chapa e presidente do PSD, Gilberto Kassab, Caiado fez um pronunciamento à imprensa antes do início do evento, que ocorreu na sede do partido, no centro de São Paulo. Afirmou que o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), melhores colocados nas pesquisas de intenção de voto, apostam em agressões "de todo o nível" para desviar o foco dos verdadeiros problemas do país.

"O atual presidente quer de toda maneira provocar o presidente dos EUA. Do outro lado, as mesmas agressões acontecendo, insultando autoridades", disse.