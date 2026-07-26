Cerca de 300 mil pessoas deixaram casas e locais de hospedagem devido aos incêndios florestais que atingem a França e a Espanha desde quarta-feira (22). As chamas, intensificadas pelo calor, pelos ventos fortes e pela seca, já destruíram dezenas de milhares de hectares e mobilizam milhares de bombeiros e militares.

Na França, a situação mais grave ocorre nas regiões de Gironde e Landes, no sudoeste do país. Ao menos 250 mil moradores e turistas foram retirados da área desde o início da crise. O fogo já consumiu ao menos 42 mil hectares e danificou centenas de imóveis.

O governo francês mobilizou bombeiros, militares e aeronaves para combater os incêndios e proteger áreas evacuadas. O presidente Emmanuel Macron afirmou que o país vai reconstruir as regiões afetadas e anunciou reunião de emergência com ministros diante da gravidade da situação.