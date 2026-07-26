Cerca de 300 mil pessoas deixaram casas e locais de hospedagem devido aos incêndios florestais que atingem a França e a Espanha desde quarta-feira (22). As chamas, intensificadas pelo calor, pelos ventos fortes e pela seca, já destruíram dezenas de milhares de hectares e mobilizam milhares de bombeiros e militares.
Na França, a situação mais grave ocorre nas regiões de Gironde e Landes, no sudoeste do país. Ao menos 250 mil moradores e turistas foram retirados da área desde o início da crise. O fogo já consumiu ao menos 42 mil hectares e danificou centenas de imóveis.
O governo francês mobilizou bombeiros, militares e aeronaves para combater os incêndios e proteger áreas evacuadas. O presidente Emmanuel Macron afirmou que o país vai reconstruir as regiões afetadas e anunciou reunião de emergência com ministros diante da gravidade da situação.
Na Espanha, os principais focos estão nos arredores de Madri, onde diferentes incêndios se uniram. Quase 60 mil pessoas deixaram as regiões de Madri e Ávila, enquanto outras 28 mil estão confinadas em casa.
Pela primeira vez, o governo espanhol decretou estado de emergência nacional por causa de incêndios florestais. Mais de 2 mil pessoas recebem atendimento em centros de emergência, enquanto 1,2 mil militares e 400 veículos atuam no combate às chamas.
A União Europeia também enviou aviões e helicópteros para reforçar as operações nos dois países. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que a prioridade é preservar vidas e alertou que as condições do vento ainda representam risco para o avanço do fogo.
Com informações da TV5 Monde