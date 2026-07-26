TSE diz que EUA pediram reunião sem informar pauta
| Tempo de leitura: 2 min
O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) afirmou em nota neste sábado (25) que foi procurado pela embaixada dos Estados Unidos para tratar da visita dos funcionários do Departamento de Estado que viajariam ao Brasil nos próximos dias e tiveram o visto negado pelo Itamaraty.
Segundo o TSE, embaixada fez a consulta à área internacional do tribunal e não informou da temática da agenda. Nenhuma reunião foi marcada devido ao recesso de julho do Judiciário.
Em junho, o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, se reuniu com 25 embaixadores para explicar como funciona o sistema eletrônico de votação do Brasil. O órgão afirma que ele defendeu as urnas eletrônicas aos representantes estrangeiros.
"No próximo dia 17 agosto, um novo encontro com embaixadores será promovido dentro do próprio TSE, e a diplomacia dos EUA será convidada, além de todos os países com representação no Brasil. Na ocasião, novamente o presidente falará sobre o funcionamento da urna eletrônica, patrimônio do povo brasileiro", diz a nota do TSE.
O tribunal lista que já aceitaram compor a missão de observadores eleitorais nas eleições de outubro a Organização dos Estados Americanos, a União Europeia, o Parlasul, o Carter Center, o Uniore e a Rojae-CPLP. "A União Africana e a Liga Árabe também receberam convites", diz.
Segundo revelou o The Washington Post nesta sexta-feira (24), o presidente americano, Donald Trump, planejava mandar os auxiliares para lançar dúvidas sobre a integridade e a transparência do processo eleitoral brasileiro, segundo quatro funcionários americanos e brasileiros ouvidos pelo jornal.
Integrantes do corpo diplomático brasileiro afirmaram que a decisão de negar o visto foi tomada após detectarem uma possível ligação entre o ataque às urnas promovido pelo pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) e o governo Donald Trump.
Os vistos foram solicitados no dia 20 de julho pelo secretário-assistente Riley M. Barnes e pelo subsecretário-assistente Samuel Samson. A divulgação de informação falsa sobre as urnas por Flávio ocorreu no dia 21, e a negativa do Itamaraty foi na sexta-feira (24).
A intenção dos funcionários do governo americano era chegar ao Brasil semanas antes do primeiro turno, que acontecerá no dia 4 de outubro. O governo Lula e o Itamaraty ligaram o alerta temendo a instrumentalização da viagem.