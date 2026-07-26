O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) afirmou em nota neste sábado (25) que foi procurado pela embaixada dos Estados Unidos para tratar da visita dos funcionários do Departamento de Estado que viajariam ao Brasil nos próximos dias e tiveram o visto negado pelo Itamaraty.

Segundo o TSE, embaixada fez a consulta à área internacional do tribunal e não informou da temática da agenda. Nenhuma reunião foi marcada devido ao recesso de julho do Judiciário.

Em junho, o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, se reuniu com 25 embaixadores para explicar como funciona o sistema eletrônico de votação do Brasil. O órgão afirma que ele defendeu as urnas eletrônicas aos representantes estrangeiros.