25 de julho de 2026
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CENA FORTE

Jogadora é banida por 5 anos por chutar cabeça de adversária

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Captura de tela/Instagram
A jogadora adversária desferiu dois chutes na cabeça da rival, que estava caída na quadra.
A jogadora adversária desferiu dois chutes na cabeça da rival, que estava caída na quadra.

Uma jogadora foi suspensa por cinco anos das competições organizadas pela Liga Desportiva do Eusébio por chutar a cabeça de uma adversária caída em quadra e socar outra atleta durante partida do Campeonato Municipal de Futsal Feminino. O caso aconteceu na última quarta-feira (22), no Ginásio Joaquim Gregório, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A confusão começou no início do segundo tempo, quando uma atleta do Projeto RDJ Sport Feminino sofreu falta e caiu. Em seguida, a jogadora adversária desferiu dois chutes na cabeça da rival. A integrante do RDJ que tentou intervir tomou soco no rosto. A partida foi encerrada após a invasão de quadra por árbitros, comissões técnicas e atletas para conter a situação.

Segundo a Prefeitura de Eusébio, a jogadora atingida na cabeça recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e passa bem. A equipe informou que a atleta já recebeu alta e se recupera em casa, assim como a companheira que sofreu o soco.

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Após analisar a súmula da arbitragem, imagens da transmissão e os esclarecimentos das partes envolvidas, a Comissão Disciplinar da Liga Desportiva do Eusébio decidiu suspender a atleta agressora por cinco anos de todas as competições organizadas pela entidade.

Além da punição individual, a equipe As Resenhas foi eliminada do Campeonato Municipal de Futsal Feminino. A comissão também aplicou outras sanções a participantes que contribuíram para a confusão.

Com informações do g1.

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