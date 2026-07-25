Uma jogadora foi suspensa por cinco anos das competições organizadas pela Liga Desportiva do Eusébio por chutar a cabeça de uma adversária caída em quadra e socar outra atleta durante partida do Campeonato Municipal de Futsal Feminino. O caso aconteceu na última quarta-feira (22), no Ginásio Joaquim Gregório, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A confusão começou no início do segundo tempo, quando uma atleta do Projeto RDJ Sport Feminino sofreu falta e caiu. Em seguida, a jogadora adversária desferiu dois chutes na cabeça da rival. A integrante do RDJ que tentou intervir tomou soco no rosto. A partida foi encerrada após a invasão de quadra por árbitros, comissões técnicas e atletas para conter a situação.

Segundo a Prefeitura de Eusébio, a jogadora atingida na cabeça recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e passa bem. A equipe informou que a atleta já recebeu alta e se recupera em casa, assim como a companheira que sofreu o soco.