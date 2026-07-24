Um vendaval seguido de forte chuva causou destelhamento de imóveis, queda de árvores e interrompeu o fluxo de veículos em algumas das principais vias de Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo). As aulas nas escolas da rede municipal foram suspensas e o principal hospital de emergência da região paralisou o recebimento de pacientes na manhã desta sexta-feira (24).

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A tempestade com ventos de pelo menos 70 km/h, registrados na estação do aeroporto Leite Lopes, teve início por volta das 5h30 e, até as 7h, o Corpo de Bombeiros já tinha recebido 130 chamados, a maioria deles ligado à queda de árvores e galhos pelas vias da cidade. Não há até o momento registro de feridos.