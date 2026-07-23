O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) afirma que a aeronave da Voepass que matou 62 pessoas em 2024 não poderia ter decolado.

Ela viajava de Cascavel (PR) ao Aeroporto de Guarulhos (SP). A divulgação do relatório aconteceu nesta quinta-feira (23) em Brasília.

Segundo o tenente-coronel Froes, investigador encarregado da ocorrência, a aeronave possuía dez itens na lista de equipamentos mínimos, sendo um deles a inoperância do limpador de para-brisas.