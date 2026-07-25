Uma policial civil foi encontrada morta nesta sexta-feira (24) dentro do seu carro em Iguaba Grande, na Região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro (a cerca de 130 km da capital fluminense).

Segundo a Polícia Civil, o automóvel estava escondido em uma casa. A vítima foi identificada como Daniela Cunha Moreira, 43. Ela atuava como agente da 124ª DP, em Saquarema, cidade da mesma região.

As investigações apontam, segundo a polícia, que a companheira de Daniela estava inconformada com o fim do relacionamento e contou com a ajuda dos pais para matar a policial e ocultar o corpo. A companheira e os sogros da vítima foram presos.