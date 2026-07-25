Policial é achada morta em carro; companheira e sogros são presos
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Uma policial civil foi encontrada morta nesta sexta-feira (24) dentro do seu carro em Iguaba Grande, na Região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro (a cerca de 130 km da capital fluminense).
Segundo a Polícia Civil, o automóvel estava escondido em uma casa. A vítima foi identificada como Daniela Cunha Moreira, 43. Ela atuava como agente da 124ª DP, em Saquarema, cidade da mesma região.
As investigações apontam, segundo a polícia, que a companheira de Daniela estava inconformada com o fim do relacionamento e contou com a ajuda dos pais para matar a policial e ocultar o corpo. A companheira e os sogros da vítima foram presos.
Os suspeitos não tiveram os nomes mencionados em nota divulgada pela polícia, que disse ter apreendido duas armas de fogo.
As investigações do caso começaram na manhã de sexta, depois de a vítima não ter comparecido ao plantão que assumiria na 124ª DP.
Agentes foram até o endereço onde Daniela morava com a companheira em Saquarema, mas o imóvel estava vazio. As duas mantinham um relacionamento havia 13 anos, apontam as investigações.
A polícia afirma que a análise de imagens e o cruzamento de informações permitiram identificar que o carro da agente foi levado para uma residência no bairro Cidade Nova, em Iguaba Grande.
A companheira é suspeita de dopar Daniela e, com a ajuda do pai, asfixiar a vítima dentro de casa, em Saquarema, antes de transportar o corpo até Iguaba Grande.
O trio preso foi conduzido para a 124ª DP. A companheira da vítima e o pai são suspeitos de cometer os crimes de feminicídio, posse ilegal de arma de fogo, ocultação de cadáver e fraude processual.
Já a mãe da companheira foi presa sob suspeita de ocultação de cadáver e fraude processual.
A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí foi acionada e assumiu as investigações da morte. O corpo da policial foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) para a realização de exames.
A Secretaria de Estado de Polícia Civil divulgou nota sobre o caso e se solidarizou com familiares, amigos e colegas de trabalho da agente.