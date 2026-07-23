Onde há mais roubo e furto de celular no Brasil? Veja o ranking
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São Luís é o município brasileiro com mais de 100 mil habitantes que registrou o maior número de roubos e furtos de celulares no ano de 2025, segundo o 20ºAnuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (23).
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O levantamento mostrou que a capital do Maranhão teve 1.517 aparelhos roubados ou furtados para cada 100 mil habitantes no período de 12 meses.
Na segunda posição aparece Belém, capital paraense, com taxa de 1.487 celulares, seguida por São Paulo, com 1.390,5.
Das 20 cidades com os maiores índices desse crime, 14 são capitais.
Por unidade da Federação, a capital Brasília assume a ponta com 677,1 celulares furtados ou roubados a cada 100 mil moradores, seguida por Amazonas (671,9) e Amapá (611,4).
Estado mais populoso do país, São Paulo vem na sequência com taxa de 552,2, mas assume a liderança quando se trata de números absolutos.
Segundo o anuário, o ano de 2025 terminou com 254.447 aparelhos roubados ou furtados no estado, muito à frente do segundo colocado, o Rio de Janeiro, com 72.187.
Enquanto houve uma queda de 6,2% nos dados de São Paulo em relação a 2024, aconteceu o inverso no Rio, com aumento de 22,7%. Em 2024 ocorreram 58.813 delitos.
As 20 cidades com mais roubos e furtos de celular no país
Taxa por 100 mil habitantes
São Luís (MA) - 1.517,0
Belém (PA) - 1.487,0
São Paulo (SP) - 1.390,5
Salvador (BA) - 1.195,0
Lauro de Freitas (BA) - 1.144,5
Porto Velho (RO) - 1.123,2
Manaus (AM) - 1.107,1
Olinda (PE) - 1.060,3
Ananindeua (PA) - 979,5
Teresina (PI) - 975,3
Recife (PE) - 965,3
Cariacica (ES) - 932,2
Vitória (ES) - 930,8
Marituba (PA) - 863,2
Macapá (AP) - 831,6
Belo Horizonte (MG) - 831,3
Natal (RN) - 806,8
Itapecerica da Serra (SP) - 801,2
Fortaleza (CE) - 796,0
Rio de Janeiro (RJ) - 793,7
Fonte: 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública