São Luís é o município brasileiro com mais de 100 mil habitantes que registrou o maior número de roubos e furtos de celulares no ano de 2025, segundo o 20ºAnuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (23).

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