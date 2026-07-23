O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou nesta quinta-feira (23) o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026, com dados referentes a 2025. O levantamento mostra que os estados das regiões Norte e Nordeste concentram as maiores taxas de mortes violentas intencionais do país.
A lista é encabeçada por Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza, que fechou o ano com 100,3 mortes violentas intencionais para cada 100 mil moradores —uma taxa cinco vezes superior à média nacional, de 19,1 por 100 mil habitantes.
Em mortes violentas estão incluídos homicídios dolosos, lesões corporais seguidas de morte, roubo seguido de morte, feminicídios e mortes decorrentes de intervenção policial.
O Ceará tem mais duas cidades no top 10: Maracanaú, em terceiro, com taxa de 80,7, e Caucaia, em sétimo, com 66,6.
Esses números podem ser explicados pela disputa entre facções criminosas no estado, o que mantém alto o índice de violência.
Eunápolis, na Bahia, é a segunda com 85,1 mortes violentas. O estado ainda tem Porto Seguro, Simões Filho, Jequié e Juazeiro na lista.
Completam o ranking Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, e Santa Rita, na Paraíba.
Quando levados em conta os dados apenas de mortes em decorrência de intervenção policial, a Bahia domina com seis cidades entre as dez com maiores taxas de mortalidade a cada 100 mil habitantes.
Porto Seguro lidera com 32,3 mortes, seguida por Eunápolis, com 29,7. Na sequência, vêm Marituba, no Pará, com 28,5, e Itabaiana, em Sergipe, com 22.
Japeri, na região metropolitana do Rio de Janeiro, aparece em nono, com 17,6 mortes para cada 100 mil moradores.
Municípios com maior proporção de mortes violentas intencionais
Taxa por 100 mil habitantes
Maranguape (CE) - 100,30
Eunápolis (BA) - 85,10
Maracanaú (CE) - 80,7
Porto Seguro (BA) - 71,2
Simões Filho (BA) - 68,10
Jequié (BA) - 67,4
Caucaia (CE) - 66,60
Cabo de Santo Agostinho (PE) - 65,10
Santa Rita (PB) - 60,90
Juazeiro (BA) - 55,80
Os 10 estados mais violentos em 2025
Taxa por 100 mil habitantes
- Amapá – 42,5 mortes por 100 mil habitantes
- Alagoas – 40,6
- Bahia – 39,8
- Ceará – 37,3
- Pernambuco – 35,6
- Maranhão – 31,2
- Pará – 30,1
- Mato Grosso – 29,6
- Amazonas – 28,4
- Rondônia – 26,8