O presidente da Câmara Municipal de Vitória, Anderson Goggi (Progressistas), foi flagrado xingando com o microfone ligado após encerrar a sessão ordinária desta terça-feira (21). A fala foi transmitida ao vivo e repercutiu nas redes sociais.
Depois de declarar o fim dos trabalhos, o vereador disse: "Eu quero que se f*, que vá todo mundo tomar no c* e que o meu p* cresça". As ofensas foram registradas pela transmissão oficial da Câmara antes de ele deixar o plenário.
O xingamento foi dito após o esvaziamento da sessão, que impediu a votação de uma pauta. Antes disso, Goggi havia colocado em debate um pedido da Prefeitura de Vitória para adoção de providências contra o vereador Professor Jocelino (PT), por publicações relacionadas a uma operação da Polícia Federal. Durante a discussão, parlamentares deixaram o plenário e a sessão perdeu quórum.
Na versão do vídeo publicada no YouTube, o trecho com os xingamentos foi retirado. Em nota, a Câmara informou que a transmissão oficial contemplou o conteúdo da atividade legislativa até o encerramento da sessão. A Casa não informou se adotará medidas internas sobre o caso.
Segundo a assessoria da Câmara, Anderson Goggi fez uma retratação durante a sessão desta quarta-feira (22). Até a publicação da reportagem, a assessoria do vereador não havia se manifestado.
Com informações do g1.