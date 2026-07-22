O presidente da Câmara Municipal de Vitória, Anderson Goggi (Progressistas), foi flagrado xingando com o microfone ligado após encerrar a sessão ordinária desta terça-feira (21). A fala foi transmitida ao vivo e repercutiu nas redes sociais.

Depois de declarar o fim dos trabalhos, o vereador disse: "Eu quero que se f*, que vá todo mundo tomar no c* e que o meu p* cresça". As ofensas foram registradas pela transmissão oficial da Câmara antes de ele deixar o plenário.

O xingamento foi dito após o esvaziamento da sessão, que impediu a votação de uma pauta. Antes disso, Goggi havia colocado em debate um pedido da Prefeitura de Vitória para adoção de providências contra o vereador Professor Jocelino (PT), por publicações relacionadas a uma operação da Polícia Federal. Durante a discussão, parlamentares deixaram o plenário e a sessão perdeu quórum.