A Polícia Civil de São Paulo abriu uma investigação para apurar a conduta de cinco funcionários de uma creche conveniada à prefeitura na rua Doutor Costa Valente, no Brás, após a morte de um bebê de um ano e quatro meses nesta quarta-feira (22).

Entre os investigados estão a diretora e a coordenadora da CEI (Centro de Educação Infantil) Luz do Brás, gerida por uma entidade privada e com vagas custeadas pela prefeitura. O caso é tratado inicialmente como homicídio culposo - ou seja, sem intenção de matar.

Policiais militares passavam pela avenida Celso Garcia quando foram acionados por funcionários da creche, que já levavam a criança para um hospital. O bebê foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Mooca, na zona leste da capital, onde morreu.