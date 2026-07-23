25 de julho de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
TRAGÉDIA EM RODOVIA

Acidente com van de prefeitura mata 7 vítimas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução via CBN
Segundo a Polícia Civil, morreram seis ocupantes da van e o motorista do caminhão.
Segundo a Polícia Civil, morreram seis ocupantes da van e o motorista do caminhão.

O acidente entre uma van do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) da Prefeitura de Petrolândia (PE) e um caminhão deixou pelo menos sete mortos na madrugada desta quinta-feira (23), na rodovia PE-360, entre Floresta e Ibimirim, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Civil, morreram seis ocupantes da van e o motorista do caminhão. O veículo da prefeitura transportava pelo menos nove pessoas, incluindo o condutor.

A van ficou completamente destruída e destroços ficaram espalhados pela pista. Até a publicação da ocorrência, não havia informações sobre o número de feridos nem sobre as unidades de saúde às quais foram levados.

Equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Instituto de Criminalística e Instituto de Medicina Legal atuam na ocorrência. A perícia foi acionada para apurar as causas do acidente.

A Prefeitura de Petrolândia informou que mobilizou todas as ambulâncias do município para prestar atendimento às vítimas.

Com informações do g1.

Comentários

Comentários