Ligações o dia todo, mensagens de diferentes remetentes, abordagens que parecem não ter fim. Na contramão do que acontece com a maior parte dos crimes no Brasil, o país vive uma explosão de casos de estelionato.

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Foram 2,2 milhões de ocorrências registradas no ano passado (taxa de 1.059 casos por 100 mil habitantes), o equivalente a 258 casos por hora. Trata-se de um aumento de 429% na comparação com os 426 mil registros de 2018, primeiro ano da série histórica. Em relação a 2024, a alta foi de 3,1%.