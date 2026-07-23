23 de julho de 2026
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PRODUÇÃO NETFLIX

Filme sobre Elize Matsunaga omite detalhe chocante do laudo

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Netflix
A atriz Lorena Comparato, que interpreta Elize, afirmou que o longa é uma obra de ficção baseada em fatos.
A atriz Lorena Comparato, que interpreta Elize, afirmou que o longa é uma obra de ficção baseada em fatos.

O filme "Elize: Sombras de uma Mulher", lançado pela Netflix, apresenta versão inspirada no caso de Elize Matsunaga, condenada pelo assassinato do empresário Marcos Matsunaga em 2012, mas deixa de fora um dos pontos registrados na investigação.

Segundo o laudo do Instituto Médico Legal (IML), divulgado à época do crime, Marcos Matsunaga ainda apresentava sinais de vida quando teve o pescoço cortado. O documento apontou que a morte se deu por asfixia causada pela aspiração de sangue, além do disparo na cabeça.

A atriz Lorena Comparato, que interpreta Elize, afirmou que o longa é uma obra de ficção baseada em fatos e representa a visão do diretor Felipe Vellas e dos roteiristas Raphael Montes e Mariana Torres sobre a história.

A produção acompanha a trajetória de Elize desde a infância, passando pela mudança para São Paulo, o casamento com Marcos Matsunaga e os conflitos que antecederam o crime.

Com informações do Metrópoles.

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