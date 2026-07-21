A agente funerária Regina Célia Paschoal afirmou ter encontrado sinais vitais no bebê Noah Gabriel da Cruz Santos cerca de duas horas após a Santa Casa de Rio Claro (SP) declarar o óbito da criança, na última sexta-feira (17).
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Em entrevista à EPTV, Regina contou que percebeu o bebê se mexendo dentro do saco funerário. "Abri e o neném começou a se mexer mais ainda, fazia um barulho, que ele queria respirar", relatou.
Noah nasceu em 15 de junho e estava internado na UTI Neonatal. Em 15 de julho, após sofrer uma parada cardiorrespiratória, passou por 45 minutos de manobras de reanimação e teve a morte declarada. Duas horas depois, a funcionária da funerária identificou sinais vitais, e o bebê foi readmitido na UTI.
No dia 17 de julho, a criança foi transferida para o Centrinho da USP, em Bauru, para continuidade do tratamento.
Em nota, a Santa Casa informou que todos os protocolos técnicos e legais para a constatação do óbito foram cumpridos e afirmou não ter identificado falhas no atendimento. Segundo o hospital, o episódio foi extraordinário e impactou tanto familiares quanto profissionais.
A mãe de Noah declarou que não houve negligência médica e afirmou ter acompanhado as tentativas de reanimação realizadas pela equipe.
Com informações do g1.