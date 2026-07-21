A agente funerária Regina Célia Paschoal afirmou ter encontrado sinais vitais no bebê Noah Gabriel da Cruz Santos cerca de duas horas após a Santa Casa de Rio Claro (SP) declarar o óbito da criança, na última sexta-feira (17).

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Em entrevista à EPTV, Regina contou que percebeu o bebê se mexendo dentro do saco funerário. "Abri e o neném começou a se mexer mais ainda, fazia um barulho, que ele queria respirar", relatou.