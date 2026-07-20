O Senna Tower, projeto residencial de luxo previsto para Balneário Camboriú (SC), tem compradores formados principalmente por empresários, investidores e famílias de alto patrimônio.

O empreendimento reúne compradores brasileiros e estrangeiros. Os brasileiros vêm principalmente das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e os estrangeiros respondem por aproximadamente 10% do valor já comercializado.

Parte do público diz ter ligação emocional com Ayrton Senna. O projeto foi inspirado na trajetória e em valores associados ao piloto e prevê um espaço dedicado à sua história, com troféus, macacões, equipamentos de corrida e outros itens históricos.