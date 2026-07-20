Quem serão os moradores do Senna Tower, arranha-céu em SC
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O Senna Tower, projeto residencial de luxo previsto para Balneário Camboriú (SC), tem compradores formados principalmente por empresários, investidores e famílias de alto patrimônio.
O empreendimento reúne compradores brasileiros e estrangeiros. Os brasileiros vêm principalmente das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e os estrangeiros respondem por aproximadamente 10% do valor já comercializado.
Parte do público diz ter ligação emocional com Ayrton Senna. O projeto foi inspirado na trajetória e em valores associados ao piloto e prevê um espaço dedicado à sua história, com troféus, macacões, equipamentos de corrida e outros itens históricos.
A FG Empreendimentos afirma que a maior parte das compras foi feita para morar. Segundo a empresa, mais de 80% das unidades vendidas foram adquiridas para uso próprio.
Os compradores citam fatores ligados à cidade e à localização do prédio. A maior parte pretende transformar o imóvel em residência principal ou segunda casa, e a localização em frente ao mar e a relação afetiva com Balneário Camboriú aparecem entre os motivos da decisão.
O edifício terá 550 metros de altura e 228 residências, com áreas voltadas a lazer e bem-estar. O projeto prevê quase 8 mil m² para esse uso, com spa, piscinas, sauna, academia, quadra, brinquedoteca, pet space, wine bar e salões de festas.
O empreendimento também inclui uma área independente aberta ao público. Estão previstos restaurantes, lojas, pista de kart elétrico e uma exposição permanente sobre Ayrton Senna.
Os apartamentos convencionais são negociados por cerca de R$ 32 milhões, e as "mansões suspensas" têm valor médio de R$ 60 milhões. As unidades maiores incluem elevadores para carros.
A conclusão do prédio está prevista para 2032 ou 2033. O recorde de maior residencial do mundo só poderá ser confirmado depois de finalizado, e hoje o Central Park Tower, em Nova York, tem 472 metros.