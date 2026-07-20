O adolescente investigado pelo ataque a tiros em um bar de Campo Mourão, na região central do Paraná, se apresentou à Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (20) e foi apreendido.

Ainda de acordo com a corporação, a arma do crime também foi apreendida e o adolescente foi ouvido pelos agentes. O conteúdo do depoimento não foi informado.

O ataque deixou duas pessoas mortas e três feridas na noite desta sexta-feira (17).