Adolescente suspeito de ataque a tiros em bar é apreendido
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O adolescente investigado pelo ataque a tiros em um bar de Campo Mourão, na região central do Paraná, se apresentou à Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (20) e foi apreendido.
Ainda de acordo com a corporação, a arma do crime também foi apreendida e o adolescente foi ouvido pelos agentes. O conteúdo do depoimento não foi informado.
O ataque deixou duas pessoas mortas e três feridas na noite desta sexta-feira (17).
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito se aproxima do bar e começa a atirar em direção aos clientes que ocupam as mesas nas calçadas. Alguns fogem para dentro do bar e outros se jogam no chão.
O local estava cheio. Ele fica no centro da cidade e também funciona como uma loja de conveniência.
Os tiros atingiram Marcio Bertholdi Geraldo, 43, e Michael Zachytko Cavalcante, 38, que morreram ainda no bar. Outras três pessoas –de 23, 40 e 41 anos— ficaram feridas e foram levadas a hospitais.
Logo após o ataque, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram até um imóvel onde supostamente mora o adolescente suspeito, e encontraram aproximadamente 500 metros de cordel detonante, duas munições calibre 38, porções de maconha, um comprimido de ecstasy e seis antenas do tipo jammer, utilizadas para bloqueio de sinais de comunicação.
"Em razão da localização do material explosivo, o imóvel foi isolado e o Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais foi acionado para realizar os procedimentos técnicos de segurança, neutralização e recolhimento do artefato", informou a PM, em nota.
A mãe do suspeito, que estava na residência, foi presa em flagrante pela posse do material explosivo.
A direção do bar, chamado Vip Empório e Conveniência, se manifestou sobre o episódio em uma rede social. "Neste momento de luto, expressamos nossa mais sincera condolência às famílias das vítimas, aos feridos e a todos os que foram profundamente afetados por essa tragédia. Compartilhamos a dor de toda a comunidade diante de um acontecimento tão triste", afirmou a empresa.
"Que Deus conceda força, conforto e amparo a todos", continuou o comunicado.