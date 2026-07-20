O brasileiro Dener Marcos Guieiro foi encontrado morto no sábado (18) pela Polícia Metropolitana de Londres numa área arborizada em Hackney, bairro da capital britânica. Chef de cozinha, ele morava na Inglaterra e estava desaparecido desde o último dia 4.

A causa da morte não foi informada. A família agora promove uma vaquinha online para arrecadar fundos a fim de trazer o corpo dele até Belo Horizonte, sua cidade natal.

O chef brasileiro Dener Marcos Guieiro, 28, encontrado morto em Londres Reprodução Redes Sociais Homem com barba e bigode, tatuagens visíveis no braço e mão, sentado em restaurante com copo de bebida à frente. Ambiente interno com iluminação e outra pessoa ao fundo. Imagem pequena **** "Além da dor imensurável da perda, enfrentamos um desafio que está além das nossas condições financeiras: trazer seu corpo de volta ao Brasil para que possamos nos despedir com dignidade e permitir que ele descanse ao lado de quem sempre o amou", diz trecho da vaquinha aberta pela irmã dele, Ana Luiza Guieiro.