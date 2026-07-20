Lionel Messi, atacante e capitão da Argentina, lamentou após o vice-campeonato da Copa do Mundo, vencida pela Espanha. O craque disse que a ferida vai demorar para fechar.

Nas redes sociais, o camisa 10 da Argentina disse que a dor da derrota é "muito grande". A seleção argentina ficou com o vice após vitória espanhola por 1 a 0, na prorrogação, neste domingo (20).

Messi acredita que não será fácil superar a derrota. O atacante, no entanto, valorizou o grupo que chegou a duas finais seguidas de Copa do Mundo -um título, em 2022, e um vice, em 2026. "A dor é muito grande e vai demorar para a ferida fechar. Mas também fico com tudo o que foi bom", escreveu.