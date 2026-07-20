As fotos oficiais da conquista da Copa do Mundo pela Espanha neste domingo (19), divulgadas pela Fifa e pela Federação Espanhola, não mostram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que participou da cerimônia de premiação e permaneceu no palco durante o início da comemoração dos jogadores.

Ele conversa com Rodri antes que o capitão erga o troféu e depois fica mais ao canto da imagem, até ser chamado pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, e ambos se retiram do palco.

Nas publicações feitas após a partida, a presença do presidente americano foi ignorada. A Fifa escolheu uma fotografia em que os jogadores aparecem reunidos em torno da taça e Trump praticamente desaparece do enquadramento. Nas imagens divulgadas pela Federação Espanhola, Trump não aparece.