Uma artesã de 43 anos, que atuava como professora voluntária de artesanato em um projeto social no Recife, afirma ter sido vítima de envenenamento por mercúrio, quadro que, segundo ela, comprometeu sua mobilidade e funções motoras.

Principal suspeita é a mãe de um aluno, que acompanhava o filho nas aulas e teria sido filmada adulterando repetidamente a garrafa d'água usada pela professora. O caso é investigado pela Polícia Civil de Pernambuco.

O inquérito tramita na Delegacia da Boa Vista desde junho de 2025. A artesã Denny Cardoso relata que passou a desconfiar de que havia algo errado com a água que levava diariamente ao trabalho depois de notar "bolinhas" no líquido.